Зеленський Шольцу: «Цайтенвенде» наступного року потрібно завершити нашою спільною перемогою»

Президент Володимир Зеленський подякував німецькому канцлеру Олафу Шольцу за підтримку. Він підкреслив, що «цайтенвенде» (Zeitenwende – переломний момент – ред.) наступного року потрібно завершити нашою спільною перемогою.

«Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за «цайтенвенде», пане бундесканцлер! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою», – написав Зеленський у Twitter .