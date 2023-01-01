Зеленський Шольцу: «Цайтенвенде» наступного року потрібно завершити нашою спільною перемогою»

Мова йде про спільну перемогу в переломному моменті, який відбувся 2022 року, інформує ZN.ua.

Зеленський Шольцу: «Цайтенвенде» наступного року потрібно завершити нашою спільною перемогою»
© Офіс президента

Президент Володимир Зеленський подякував німецькому канцлеру Олафу Шольцу за підтримку. Він підкреслив, що «цайтенвенде» (Zeitenwende – переломний момент – ред.) наступного року потрібно завершити нашою спільною перемогою.

«Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за «цайтенвенде», пане бундесканцлер! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою», – написав Зеленський у Twitter.





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