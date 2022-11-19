На початку зими ЗСУ можуть повернути Крим, а війна завершиться до кінця весни — заступник міністра оборони

ЗСУ можуть повернути Крим до кінця грудня, а війна Росії проти України завершиться до кінця весни, прогнозує заступник українського міністра оборони Володимир Гаврилов. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

Гаврилов наголосив, що Україна буде йти до перемоги, а також оцінив можливість ядерного удару з боку Росії. Зокрема, він вважає ймовірність застосування РФ ядерної зброї низькою.

«Так, це була б драма. Для всіх це буде однаково - Бог знає, за яким сценарієм - але це [тактичний ядерний удар] не є загрозою, яка зупинить нас від продовження нашої боротьби», - зазначив він.

Щодо перспективи мирних переговорів з Кремлем, Гаврилов наголосив, що вони відбудуться лише тоді, коли російські війська повністю залишать територію України. Це включає і Крим, який РФ захопила у 2014 році, і частини сходу України, які утримуються бойовиками «Л/ДНР».

«Всередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Не має значення, який сценарій лежить на столі. Люди віддали багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яка затримка або заморожений конфлікт - це лише продовження цієї війни проти існування України як нації», - зазначив він.