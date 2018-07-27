Гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку

Игорь Грамоткин не достиг взаимопонимания с Минэкологии.

Гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку
Фото: podrobnosti.ua

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку из-за разногласий с министерством экологии Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ЧАЭС.

В заявлении отмечается, что для успешного завершения реализуемых на ЧАЭС проектов требовалась слаженная работа всех вовлеченных сторон, однако власти создали искусственный конфликт с руководством станции, который быстро принял личностный характер.

"Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход – единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему", - говорится в заявлении Грамоткина.

Напомним, в июне ЧАЭС объявила тендер на 4,3 млрд грн в рамках создания нового саркофага. Ожидаемая стоимость закупки - 4,29 млрд гривен.


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