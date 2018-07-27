На выставке в Лавре вывесили фото Путина и патриарха Кирилла, но потом убрали

И.о. директора заповедника заявил, что стенд появился "без злого умысла".

На выставке в Лавре вывесили фото Путина и патриарха Кирилла, но потом убрали
Фото: Александр Куликовский

На фотовыставке в Киево-Печерской Лавре были замечены фото президента РоSSийской Федерации Владимира Путина и патриарха Кирилла (Гундяева).

Фото опубликовал в Фейсбуке пользователь Александр Куликовский.

Официально данная выставка проходила в рамках "празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси и 30-летия возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре".

"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре), выставка к крещению Руси, в которой пропаганда убийцы и мирового террориста Путина. Еду туда, чтобы разобраться в ситуации, придется вызывать и полицию и СБУ, чтобы прекратить издевательства и надругательства этими фото над временно оккупированной Украинский святыней. Еще будут вопросы к КГБистскому руководителю заповедника Руднику, министру Нищуку и президенту Украины", - написал Куликовский.

Фото: Александр Куликовский / Facebook
Фото: Александр Куликовский / Facebook

В сюжете телеканала "Прямой" отмечается, что и.о. директора заповедника Александр Рудник заявил, что стенд с фотографиями представителей страны - агрессора появился "без злого умысла", а самим снимкам уже 10 лет.

На момент съемки сюжета стенд со скандальными фото уже убрали.

Напомним, координатор группы "Информационное сопротивление", депутат Дмитрий Тымчук, сообщил, что Кремль готовит провокации во время и после Крестного хода, 27 и 28 июля в Киеве. Ранее также стало известно, что на оккупированной части Донбасса собирают людей для отправки в Киев в качестве "группы поддержки" противников украинской автокефалии.

Для обеспечения безопасности во время Крестного хода в Киеве МВД привлекли бойцов Нацгвардии и ГосЧС, а также подразделения кинологической службы, взрывотехников и полицию диалога. Во время мероприятий будет также задействована техника, а колонны с верующими будут сопровождаться пешими патрулями.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в ПарижеОдна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
В мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчикВ мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчик
Минобороны расторгло контракт с фирмой, которая строила казармы на "Широком лане"Минобороны расторгло контракт с фирмой, которая строила казармы на "Широком лане"
Блок рекламы


Похожие новости
У следствия есть фотография подозреваемого в отравлении Скрипалей, - Daily MailУ следствия есть фотография подозреваемого в отравлении Скрипалей, - Daily Mail
Фото фюрера РФ в Лавре: УПЦ МП крупно оскандалиласьФото фюрера РФ в Лавре: УПЦ МП крупно оскандалилась
США отвергли предложение Путина о референдуме на ДонбассеСША отвергли предложение Путина о референдуме на Донбассе
Мать Балуха не собирается просить Путина о помиловании сынаМать Балуха не собирается просить Путина о помиловании сына
Трюдо раскритиковал поведение Путина на международной аренеТрюдо раскритиковал поведение Путина на международной арене
РФ задержала для досмотра 148 судов в Азовском море, - ЛавренюкРФ задержала для досмотра 148 судов в Азовском море, - Лавренюк
На Майдане активисты в масках Трампа, Меркель и Путина провели перфоманс в поддержку СенцоваНа Майдане активисты в масках Трампа, Меркель и Путина провели перфоманс в поддержку Сенцова
Трамп должен заставить Путина отвечать за свою деятельность, - МаккейнТрамп должен заставить Путина отвечать за свою деятельность, - Маккейн
Член синода Вселенского патриархата назвал украинскую церковь матерью московскойЧлен синода Вселенского патриархата назвал украинскую церковь матерью московской
Ответственность за пытки в Крыму Джемилев возложил лично на ПутинаОтветственность за пытки в Крыму Джемилев возложил лично на Путина
Последние новости
Подгружаем последние новости