На выставке в Лавре вывесили фото Путина и патриарха Кирилла, но потом убрали
И.о. директора заповедника заявил, что стенд появился "без злого умысла".
На фотовыставке в Киево-Печерской Лавре были замечены фото президента РоSSийской Федерации Владимира Путина и патриарха Кирилла (Гундяева).
Фото опубликовал в Фейсбуке пользователь Александр Куликовский.
Официально данная выставка проходила в рамках "празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси и 30-летия возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре".
"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре), выставка к крещению Руси, в которой пропаганда убийцы и мирового террориста Путина. Еду туда, чтобы разобраться в ситуации, придется вызывать и полицию и СБУ, чтобы прекратить издевательства и надругательства этими фото над временно оккупированной Украинский святыней. Еще будут вопросы к КГБистскому руководителю заповедника Руднику, министру Нищуку и президенту Украины", - написал Куликовский.
В сюжете телеканала "Прямой" отмечается, что и.о. директора заповедника Александр Рудник заявил, что стенд с фотографиями представителей страны - агрессора появился "без злого умысла", а самим снимкам уже 10 лет.
На момент съемки сюжета стенд со скандальными фото уже убрали.
Напомним, координатор группы "Информационное сопротивление", депутат Дмитрий Тымчук, сообщил, что Кремль готовит провокации во время и после Крестного хода, 27 и 28 июля в Киеве. Ранее также стало известно, что на оккупированной части Донбасса собирают людей для отправки в Киев в качестве "группы поддержки" противников украинской автокефалии.
Для обеспечения безопасности во время Крестного хода в Киеве МВД привлекли бойцов Нацгвардии и ГосЧС, а также подразделения кинологической службы, взрывотехников и полицию диалога. Во время мероприятий будет также задействована техника, а колонны с верующими будут сопровождаться пешими патрулями.
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27.07.2018 08:32