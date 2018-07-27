На выставке в Лавре вывесили фото Путина и патриарха Кирилла, но потом убрали

И.о. директора заповедника заявил, что стенд появился "без злого умысла".

На фотовыставке в Киево-Печерской Лавре были замечены фото президента РоSSийской Федерации Владимира Путина и патриарха Кирилла (Гундяева).

Фото опубликовал в Фейсбуке пользователь Александр Куликовский.

Официально данная выставка проходила в рамках "празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси и 30-летия возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре".

"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре), выставка к крещению Руси, в которой пропаганда убийцы и мирового террориста Путина. Еду туда, чтобы разобраться в ситуации, придется вызывать и полицию и СБУ , чтобы прекратить издевательства и надругательства этими фото над временно оккупированной Украинский святыней. Еще будут вопросы к КГБистскому руководителю заповедника Руднику, министру Нищуку и президенту Украины", - написал Куликовский.

Фото: Александр Куликовский / Facebook

Фото: Александр Куликовский / Facebook

В сюжете телеканала "Прямой" отмечается, что и.о. директора заповедника Александр Рудник заявил, что стенд с фотографиями представителей страны - агрессора появился "без злого умысла", а самим снимкам уже 10 лет.

На момент съемки сюжета стенд со скандальными фото уже убрали.

Напомним, координатор группы "Информационное сопротивление", депутат Дмитрий Тымчук, сообщил, что Кремль готовит провокации во время и после Крестного хода, 27 и 28 июля в Киеве . Ранее также стало известно, что на оккупированной части Донбасса собирают людей для отправки в Киев в качестве "группы поддержки" противников украинской автокефалии.