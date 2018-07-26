Кабмин решил расширить украинское телерадиовещание на оккупированных территориях

Правительство одобрило стратегию информационной реинтеграции Донбасса до 2020 года.

Кабмин решил расширить украинское телерадиовещание на оккупированных территориях
Фото: NewsONE

Кабинет Министров утвердил стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей до 2020 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг.

Цель стратегии - реализация информационных прав и свобод человека и гражданина, повышение уровня поддержки украинцами государственной политики, а также внедрение эффективного механизма для обеспечения доступа граждан Украины на оккупированных территориях к общеукраинскому информационному пространству.

Период реализации стратегии - до 2020 года.

В первую очередь правительство планирует полностью заблокировать вещание телерадиовещателей с временно оккупированных территорий и покрыть эти территории сигналом украинских телерадиовещателей. Кроме этого, необходимо увеличить количество тематических материалов, в том числе текстов, видео и аудио для жителей территорий, прилегающих к оккупированным.

Для жителей оккупированных территорий министерство планирует расширить зоны эфирного вещания и создать систему изготовления и распространения специального контента для них.

В правительстве рассчитывают, что правильная информационная политика сформирует у жителей оккупированных территорий понимание и поддержку к украинскому политическому, экономического и культурному пространству.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины заявило о подготовке плана деоккупации Донбасса к 1 сентября этого года.


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