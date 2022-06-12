Байден стремится расширить антипутинскую коалицию, но встречает сопротивление – NYT

Администрация президента США Джо Байдена с нарастающей настойчивостью пытается уговорить или убедить страны присоединиться антироSSийским санкциям, чтобы еще больше изолировать РоSSию и добиться решительного завершения борьбы. До сих пор мало кто из них, если вообще кто-либо, откликнулся на эти призывы. Об этом пишет The New York Times .

Байден встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в кулуарах Саммита Южной и Северной Америк в Лос-Анджелесе. Господин Болсонару посетил Москву за неделю до вторжения РоSSии в Украину и заявил о «солидарности» с президентом Владимиром Путиным. В Лос-Анджелесе Болсонару упредил попытки давления Байдена, заявив, что, хотя Бразилия по-прежнему открыта для оказания помощи в завершении войны, «учитывая нашу зависимость от определенных международных игроков, мы должны быть осторожны».