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Двое украинских военных получили ранения на Донбассе В течение суток боевики открывали огонь 24 раза. Фото: facebook/pressjfo.news За прошедшие сутки, 25 июля, на Донбассе боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Ранения получили двое наших бойцов, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. 120-мм миномет боевики применили в районе Песков.За минувшие сутки двое наших защитников получили ранения, потерь нет. По данным разведки, один оккупант погиб и трое получили ранения. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции - у Лебединского и Водяного. Напомним, накануне боевики открывали огонь 33 раза. В пятницу, 27 июля, Донбасс посетит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

LB.ua

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