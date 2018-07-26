Двое украинских военных получили ранения на Донбассе

В течение суток боевики открывали огонь 24 раза.

Двое украинских военных получили ранения на Донбассе
Фото: facebook/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 25 июля, на Донбассе боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Ранения получили двое наших бойцов, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино.

120-мм миномет боевики применили в районе Песков.За минувшие сутки двое наших защитников получили ранения, потерь нет.

По данным разведки, один оккупант погиб и трое получили ранения.

С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции - у Лебединского и Водяного.

Напомним, накануне боевики открывали огонь 33 раза.

В пятницу, 27 июля, Донбасс посетит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.


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