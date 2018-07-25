Прокуроры САП выступили в поддержку Холодницкого

Открытое письмо подписали 33 и 45 прокуроров САП.

Прокуроры САП выступили в поддержку Холодницкого
Фото: Макс Левин

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в преддверии рассмотрения Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров жалобы на руководителя САП Назара Холодницкого направили открытое письмо председателю КДКП Виталию Грушковскому.

Письмо, обнародованное вечером в среду, 25 июля, подписали 33 и 45 прокуроров САП.Авторы письма выразили обеспокоенность в связи с тем, что на КДКП может оказываться давление третьими лицами с целью добиться увольнения Холодницкого.

"Фактически под упомянутое заседание отдельные лица пытаются скомпилировать весь перечень своих претензий к САП, которые накопились за время деятельности Специализированной прокуратуры, независимо от того, есть ли эти претензии предметом рассмотрения Комиссии, и использовать его как повод убедить комиссию принять решение об увольнении руководителя прокуратуры", - говорится в письме.

Подчиненные Холодницкого заверили, что все процессуальные решения принимают самостоятельно, без давления руководителя САП.

"Сегодня в принятии "неправильных решений" обвиняется Назар Холодницкий. Но завтра на его месте может оказаться другой руководитель САП, а потом – любой из нас, кто позволяет себе принимать законное, но непопулярное решение", - отметили прокуроры.

Составители обращения призвали "неравнодушных" воздержаться от влияния на КДКП и выразили уверенность, что Комиссия примет законное решение по результатам рассмотрения жалобы генпрокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника на Холодницкого.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua
Фото: facebook.com/sap.gov.ua
Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Напомним, Холодницкий возглавляет САП с момента ее создания в 2015 году. В конце марта генпрокурор Юрий Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности. В апреле КДКП открыла дисциплинарное производство по Холодницкому. Сам глава САП в комментарии LB.ua сказал, что не собирается добровольно уходить в отставку и будет защищаться перед комиссией прокуроров.

Ранее директор НАБУ Сытник заявил, что собранные в результате прослушки Холодницкого доказательства свидетельствуют о "сливе" информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться; о давлении на подчиненных прокуроров; о давлении на суд для принятия незаконных решений; о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний.

Сытник также считает, что дело Холодницкого может стать "знаковым решением" для всей прокуратуры, и надеется, что глава САП будет уволен.


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