Дуда и Зеленский выступили в Раде: что они сказали

В воскресенье, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда стал первым главой иностранного государства, с начала войны выступившего в Верховной Раде Украины в Киеве . На его с речью выступил президент Украины Владимир Зеленский. Дуда пообещал сделать все для того, чтобы Украина стала членом Европейского союза.

Основные тезисы выступлений двух президентов передал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк на своем канале в Telegram.

Зеленский поблагодарил польский народ за помощь и поддержку Украины. Президент анонсировал внесение в ближайшее время в Совет нового законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

В то же время он подчеркнул, что украинцы объединились из-за общей беды и "никто не может нарушить наше единство".

"Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – добавил лидер украинского народа, информирует Апостроф .

По его словам, на самой передовой Украина защищает не только себя, но и всю Европу.

"Поляки это знают, уважают и ценят, всячески этому способствуют... Именно поэтому мы все равно видим санкционные меры. Польша является одним из лидеров продвижения санкций, которые крайне необходимы для того, чтобы принудить РоSSию к миру", - заявил Зеленский.

В свою очередь Анджей Дуда во время своей речи обратился к мировым лидерам.

"После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры!" , - заявил польский президент.

В то же время, он пообещал "сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза ".

Фото: t.me/uniannet

Фото: t.me/yzheleznyak

Фото: t.me/uniannet