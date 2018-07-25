?На оккупированном Донбассе собирают "массовку" для поездки на Крестный ход в Киев

На одного "особо верующего" выделяется сумма в 20 тысяч роSSийских рублей.

На оккупированной части территории Донецкой области собирают людей для отправки в Киев в качестве "группы поддержки" противников украинской автокефалии.

Эти люди будут участвовать в "мероприятиях", которые организует в день Крещения Киевской Руси УПЦ МП, пишет Информационное сопротивление.

Об этом в своем блоге на Твиттере пишет бывший житель Донецка Александр Чернов, по информации которого речь идет об отправке около двух сотен мужчин.

При этом, на одного "особо верующего" выделяется сумма в 20 тысяч роSSийских рублей.

Примечательно, что средства для обеспечения данного вояжа "аккумулируются" с местного бизнеса.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что Москва готовит очередную попытку сорвать автокефалию для Украины. Тымчук сообщил о готовящихся провокациях во время Крестного хода 27 июля.

Напомним, 27 июля прошлого года 15 тыс. верующих УПЦ МП провели крестный ход в центре Киева . В 2016 году Крестный ход был не менее массовым. Правоохранители, чтобы не допустить провокаций, тщательно проверяли желающих попасть в перекрытую зону, а также в обязательном порядке проверяли у них документы. Во время религиозных мероприятий нарушений полиция не зафиксировала.

16 июня 2016 года Верховная Рада направила обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В частности, Рада попросила Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии Православной церкви в Украине.

О том, что именно будет происходить после получения Томоса, как в новую церковь сможет интегрироваться МП, а также кто будет владеть Киевской и Почаевской лаврами, читайте в интервью Сони Кошкиной с Патриархом Филаретом.

Об отношении к этому вопросу Вадим Новинский, который, по его собственному утверждению, «никогда ничего не пытался делать в церкви», тоже рассказал в интервью Сони Кошкиной.