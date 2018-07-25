Снайперы ВСУ ликвидировали двоих боевиков: подробности

ВСУ

В зоне Операции объединенных сил ВСУ ликвидировали двух диверсантов так называемых "ЛДНР". Об этом сообщила военнослужащая Виктория Руденко на своей странице в соцсети Facebook, передает Час Пик.

"Решили два недоумка пройти незамеченными к нашему опорнику ... в их непутевых мозгах вырисовывалась картина где у них очень успешная диверсионная операция ... и их можно понять, потому что у друга на голове модная приблуда от расейских поставщиков ... батареи заряжены и кажется " что жизнь удалась ".... но не знали эти два червя, чтобы они на себя не повесили, то в оптике (от друзей с США) наших снайперов они как новогодние елки ... не знали, и уже и не узнают. ..а в черных мешках оно им в принципе уже и не нужно", - написала военнослужащая.


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