"Голливуд отдыхает": РоSSийские пропагандисты сняли фейк об СБУ

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РоSSийская пропаганда усиленно распространяет в сети фейковое видео о том, ка СБУ якобы разоружает добровольческие батальоны, передает Час Пик.

"Очередной фейк и "Голливуд" от небратьев россиян. Якобы спецподразделение СБУ разоружает добровольческие подразделения на Донбассе.

Там все прекрасно, особенно режиссура. Я бы номинировал на Оскар, не меньше", - прокомментировал видеоролик офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Между тем, в СБУ отметили, что у их спецназовцев давно уже другая форма, чего роSSийские "Спилберги" не учли.

"Перед тем как снимать или распространять фейковые «хвильмы» о СБУ - посмотрите на настоящую форму бойцов. Аматоры!" - написала в соцсети спикер СБУ Елена Гитлянская.

Тем временем редакция портала MIL.IN.UA детально разобрала видео и объяснила, в каких моментах прокололись пропагандисты.


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