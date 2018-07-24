В 2014 году он сдал россиянам Департамент охраны АРК.

Военная прокуратура Центрального региона Украины завершила досудебное расследование в отношении Станислава Шапортова, который до оккупации возглавлял Департамент охраны Автономной республики Крым, после чего перешел на службу в Вооруженные сил РоSSийской Федерации, а сейчас занимает должность заместителя главы оккупационной администрации Ялты.

Об этом сообщил Апелляционный суд Киева , который сегодня определил подсудность уголовного производства в отношении Шапортова.

Судить его будут в Дарницком районном суде Киева по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса - государственная измена. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Прокурор Роман Егжов в интервью "Цензору" говорил, что 16 марта 2014 года Шапортов собрал подчиненных в актовом зале Департамента охраны в АРК и призвал их принимать участие в так называемом "референдуме", убеждал, что они должны голосовать за вхождение в состав РФ .

23 марта он фактически запустил роSSийских военных на территорию Департамента, передал им документацию, оружие, спецтехнику, то есть фактически передал россиянам управление над украинским подразделением.