Замглавы оккупационной администрации Ялты будут заочно судить в Киеве за госизмену

В 2014 году он сдал россиянам Департамент охраны АРК.

Замглавы оккупационной администрации Ялты будут заочно судить в Киеве за госизмену
Фото: yalta.rk.gov.ru

Военная прокуратура Центрального региона Украины завершила досудебное расследование в отношении Станислава Шапортова, который до оккупации возглавлял Департамент охраны Автономной республики Крым, после чего перешел на службу в Вооруженные сил РоSSийской Федерации, а сейчас занимает должность заместителя главы оккупационной администрации Ялты.

Об этом сообщил Апелляционный суд Киева, который сегодня определил подсудность уголовного производства в отношении Шапортова.

Судить его будут в Дарницком районном суде Киева по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса - государственная измена. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Прокурор Роман Егжов в интервью "Цензору" говорил, что 16 марта 2014 года Шапортов собрал подчиненных в актовом зале Департамента охраны в АРК и призвал их принимать участие в так называемом "референдуме", убеждал, что они должны голосовать за вхождение в состав РФ.

23 марта он фактически запустил роSSийских военных на территорию Департамента, передал им документацию, оружие, спецтехнику, то есть фактически передал россиянам управление над украинским подразделением.

Напомним, Шапортов родился в Борисполе, учился в Киеве, но в 1989-1992 годах проходил военную службу на территории РоSSии. В 1992-2014 годах служил в Вооруженных силах Украины на различных должностях, дослужился до генерал-майора.


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