Фото фюрера РФ в Лавре: УПЦ МП крупно оскандалилась

В Киево-Печерской лавре к годовщине крещения Киевской Руси устроили фотовыставку, на которой были замечены фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным.

На это обратили внимание активисты патриотических организаций, передает Час Пик.

Член организации "Всеукраинская люстрация" Александр Куликовский в воскресенье обнародовал в Фейсбуке кадры со скандальной фотовыставки.

"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре), выставка к крещению Руси, в которой пропаганда убийцы и мирового террориста Путина.

Еду туда, чтобы разобраться в ситуации, придется вызывать и полицию и СБУ , чтобы прекратить издевательства и надругательства этими фото над временно оккупированной Украинский святыней", - написал Куликовский.

Позже он сообщил, что после его приезда наиболее провокационные снимки убрали.