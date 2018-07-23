Фото фюрера РФ в Лавре: УПЦ МП крупно оскандалилась
В Киево-Печерской лавре к годовщине крещения Киевской Руси устроили фотовыставку, на которой были замечены фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным.
На это обратили внимание активисты патриотических организаций, передает Час Пик.
Член организации "Всеукраинская люстрация" Александр Куликовский в воскресенье обнародовал в Фейсбуке кадры со скандальной фотовыставки.
"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре), выставка к крещению Руси, в которой пропаганда убийцы и мирового террориста Путина.
Еду туда, чтобы разобраться в ситуации, придется вызывать и полицию и СБУ, чтобы прекратить издевательства и надругательства этими фото над временно оккупированной Украинский святыней", - написал Куликовский.
Позже он сообщил, что после его приезда наиболее провокационные снимки убрали.
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Политика
23.07.2018 15:50