Украинский военный ранен в зоне ООС на Донбассе

Зафиксировано 4 обстрела.

Боевики 4 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил на Донбассе. Один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

В штабе отмечают, что оккупанты открывали огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцево, Талаковка и Лебединское.

"Вследствие вражеских действий один наш военнослужащий получил ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины не понесли потерь в результате боевых действий 21 июля, несмотря на то что пророSSийские боевики в нарушении перемирия совершили 15 обстрелов.