Украинский военный ранен в зоне ООС на Донбассе
Зафиксировано 4 обстрела.
Боевики 4 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил на Донбассе. Один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
В штабе отмечают, что оккупанты открывали огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцево, Талаковка и Лебединское.
"Вследствие вражеских действий один наш военнослужащий получил ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины не понесли потерь в результате боевых действий 21 июля, несмотря на то что пророSSийские боевики в нарушении перемирия совершили 15 обстрелов.
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