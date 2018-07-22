Суд арестовал заместителя мэра Каменки-Днепровской

Чиновника подозревают во взяточничестве.

Суд арестовал заместителя мэра Каменки-Днепровской
Оперативное фото задержания
Фото: Национальная полиция

Орджоникидзевский районный суд Запорожья в воскресенье, 22 июля, избрал меру пресечения для заместителя мэра Каменки-Днепровской Михаила Антоника. Он будет находится под стражей в течение 60 дней, но может выйти под залог 282 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По данным следствия, чиновник требовал деньги за решение вопроса о предоставлении разрешения на размещение МАФов и дальнейшее беспрепятственное заключение договора для осуществления предпринимательской деятельности на постоянной основе на территории вокзала.

За получение взятки чиновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В ходе обыска у заммэра правоохранители обнаружили и изъяли 2000 долларов и 58 тысяч гривен.




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