Суд арестовал заместителя мэра Каменки-Днепровской
Чиновника подозревают во взяточничестве.
Орджоникидзевский районный суд Запорожья в воскресенье, 22 июля, избрал меру пресечения для заместителя мэра Каменки-Днепровской Михаила Антоника. Он будет находится под стражей в течение 60 дней, но может выйти под залог 282 тысяч гривен.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По данным следствия, чиновник требовал деньги за решение вопроса о предоставлении разрешения на размещение МАФов и дальнейшее беспрепятственное заключение договора для осуществления предпринимательской деятельности на постоянной основе на территории вокзала.
За получение взятки чиновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
В ходе обыска у заммэра правоохранители обнаружили и изъяли 2000 долларов и 58 тысяч гривен.
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