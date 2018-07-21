На военном параде ко Дню независимости покажут 200 единиц техники

В прошлом году парад состоялся без прохождения военной техники.

На военном параде ко Дню независимости покажут 200 единиц техники
Фото: mil.gov.ua

В военном параде ко Дню независимости 24 августа, в отличие от прошлого года, снова будет принимать участие военная техника.

Об этом на брифинге в субботу рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"К 27-й годовщине Независимости Украины в Вооруженных силах Украины продолжается подготовка вооружения, военной техники и парадных расчетов к участию в параде войск ... В этом году на параде войск будет представлено более 200 единиц военной техники", - сказал он.

В 2017 году парад состоялся без прохождения военной техники, но между Майданом Независимости и Европейской площадью действовала статическая выставка вооружений украинской армии. В 2016 году по Крещатику проехали БМ "Булат", БМП-2, БМД-2, БТР-4Е, БТР-80, "Дозор-Б", американские Humvee, САУ "Гвоздика", САУ "Мста-С", БМ21 "Град", "Смерчи", ракетные комплексы "Точка У" и "Оса", ЗРК "Бук-М1", ЗРК С-300.


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