СБУ заинтересовалась "Днепразотом" из-за ситуации с жидким хлором
Силовики опасаются массовых отравлений и эпидемий.
Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц завода "Днепразот" из-за ситуации с жидким хлором.
Это вещество используется водоканалами для обеззараживания питьевой воды, в Украине его производит только "Днепразот", но с 15 июня завод прекратил выпускать и отгружать жидкий хлор водопоставляющим предприятиям. Это создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий, отмечается на сайте СБУ.
Одновременно СБУ проверяет обоснованность ценовой политики на рынке жидкого хлора, так как реагент на пути от производителя до конечного производителя дорожает в несколько раз.
Служба не исключает, что по результатам проверки будет открыто уголовное производство.
Напомним, во время заседания Верховной Рады в пятницу, 13 июля, премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что вопрос с поставками хлора будет решен, но не смог гарантировать возобновление работы "Днепразота".
После этого на "Днепразоте" заявили, что готовы возобновить выпуск жидкого хлора в случае повышения цен на него.
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