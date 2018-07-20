СБУ заинтересовалась "Днепразотом" из-за ситуации с жидким хлором

Силовики опасаются массовых отравлений и эпидемий.

Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц завода "Днепразот" из-за ситуации с жидким хлором.

Это вещество используется водоканалами для обеззараживания питьевой воды, в Украине его производит только "Днепразот", но с 15 июня завод прекратил выпускать и отгружать жидкий хлор водопоставляющим предприятиям. Это создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий, отмечается на сайте СБУ .

Одновременно СБУ проверяет обоснованность ценовой политики на рынке жидкого хлора, так как реагент на пути от производителя до конечного производителя дорожает в несколько раз.

Служба не исключает, что по результатам проверки будет открыто уголовное производство.

Напомним, во время заседания Верховной Рады в пятницу, 13 июля, премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что вопрос с поставками хлора будет решен, но не смог гарантировать возобновление работы "Днепразота".

После этого на "Днепразоте" заявили, что готовы возобновить выпуск жидкого хлора в случае повышения цен на него.