Евросоюз отреагировал на израильский закон о "национальном государстве"
Евросоюз в четверг, 19 июля, выразил обеспокоенность новым законом Израиля о «национальном государстве», который признает право на самоопределение народа только за евреями.
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«Мы очень четко заявляли, что когда речь идет о решении «два народа — два государства», это является единственным путем вперед, и следует избегать любых шагов, которые затруднят или сделают невозможным воплощение этого решения в жизнь», — заявила верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.
По мнению ЕС, новый израильский закон усложнит воплощение решения «двух народов — двух государств» в израильско-палестинском конфликте.
Палестинцы же назвали этот закон расистским и таким, что может привести к режиму апартеида.
Правительство Турции также расценило новый израильский закон как дискриминационный.
«Поощрение строительства еврейских поселений, которые неоднократно признавались незаконными в соответствии с резолюциями ООН, является неприемлемым. Закон предусматривает право на самоопределение только для евреев, что не имеет ничего общего с цивилизованным подходом и является результатом дискриминационного мышления», — говорится в заявлении МИД Турции.
В тексте самого закона говорится, что «Израиль является исторической родиной еврейского народа и они имеют исключительное право на национальное самоопределение на ней».
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