Украинский МИД отреагировал на сообщения об утечке данных ОБСЕ в пользу РоSSии
Информацию мог "сливать" кто-то из сотрудников СММ.
Министерство иностранных дел Украины обеспокоено сообщением об угрозе безопасности членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в результате вероятного вмешательства спецслужб РФ в работу СММ.
Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.
"В этой связи МИД обратился к СММ с просьбой проинформировать о мерах, которые будут предприняты для недопущения повторения подобных случаев в будущем. Украинская сторона осуждает любые действия, которые негативно влияют на безопасность наблюдателей СММ, в частности, угрозы в их адрес, ограничение свободы передвижения или похищение служебной или частного характера информации", - говорится в документе.
В комментарии отмечается, что вмешательство спецслужб РФ в работу СММ направлено на дискредитацию наблюдательной деятельности СММ в соответствии с ее мандатом.
"МИД Украины решительно осуждает продолжение РоSSийской Федерацией целеустремленной политики агрессии против Украины, в том числе путем подрыва авторитета СММ и препятствования реализации Миссией ее мандата", - подчеркивается в комментарии.
Напомним, внутренние документы наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине попали в роSSийскую внутреннюю разведывательную службу ФСБ. Немецкие журналисты выяснили, что информацию мог "слить" кто-то из сотрудников миссии.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ присутствует на Донбассе с 2014 года. Представители миссии имеют статус независимого наблюдателя, при этом некоторые их них были замечены в создании дружеских отношений с боевиками, например, в 2016 году двое наблюдателей присутствовали на свадьбе боевиков "ЛНР". Несмотря на заявления СММ об увольнении этих людей, они продолжают работать с ОБСЕ.
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