Украинский МИД отреагировал на сообщения об утечке данных ОБСЕ в пользу РоSSии

Информацию мог "сливать" кто-то из сотрудников СММ.

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено сообщением об угрозе безопасности членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в результате вероятного вмешательства спецслужб РФ в работу СММ.

Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

"В этой связи МИД обратился к СММ с просьбой проинформировать о мерах, которые будут предприняты для недопущения повторения подобных случаев в будущем. Украинская сторона осуждает любые действия, которые негативно влияют на безопасность наблюдателей СММ, в частности, угрозы в их адрес, ограничение свободы передвижения или похищение служебной или частного характера информации", - говорится в документе.

В комментарии отмечается, что вмешательство спецслужб РФ в работу СММ направлено на дискредитацию наблюдательной деятельности СММ в соответствии с ее мандатом.

" МИД Украины решительно осуждает продолжение РоSSийской Федерацией целеустремленной политики агрессии против Украины, в том числе путем подрыва авторитета СММ и препятствования реализации Миссией ее мандата", - подчеркивается в комментарии.

Напомним, внутренние документы наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине попали в роSSийскую внутреннюю разведывательную службу ФСБ. Немецкие журналисты выяснили, что информацию мог "слить" кто-то из сотрудников миссии.