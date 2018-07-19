Украинский МИД отреагировал на сообщения об утечке данных ОБСЕ в пользу РоSSии

Информацию мог "сливать" кто-то из сотрудников СММ.

Украинский МИД отреагировал на сообщения об утечке данных ОБСЕ в пользу РоSSии
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено сообщением об угрозе безопасности членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в результате вероятного вмешательства спецслужб РФ в работу СММ.

Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

"В этой связи МИД обратился к СММ с просьбой проинформировать о мерах, которые будут предприняты для недопущения повторения подобных случаев в будущем. Украинская сторона осуждает любые действия, которые негативно влияют на безопасность наблюдателей СММ, в частности, угрозы в их адрес, ограничение свободы передвижения или похищение служебной или частного характера информации", - говорится в документе.

В комментарии отмечается, что вмешательство спецслужб РФ в работу СММ направлено на дискредитацию наблюдательной деятельности СММ в соответствии с ее мандатом.

"МИД Украины решительно осуждает продолжение РоSSийской Федерацией целеустремленной политики агрессии против Украины, в том числе путем подрыва авторитета СММ и препятствования реализации Миссией ее мандата", - подчеркивается в комментарии.

Напомним, внутренние документы наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине попали в роSSийскую внутреннюю разведывательную службу ФСБ. Немецкие журналисты выяснили, что информацию мог "слить" кто-то из сотрудников миссии.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ присутствует на Донбассе с 2014 года. Представители миссии имеют статус независимого наблюдателя, при этом некоторые их них были замечены в создании дружеских отношений с боевиками, например, в 2016 году двое наблюдателей присутствовали на свадьбе боевиков "ЛНР". Несмотря на заявления СММ об увольнении этих людей, они продолжают работать с ОБСЕ.


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