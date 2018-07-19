Союз журналистов требует публичного отчета о расследовании убийства Шеремета
НСЖУ предлагает провести осенью парламентские слушания.
Национальный союз журналистов Украины требует публичного отчета о результатах расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
Союз предлагает провести парламентские слушания для публичного отчета власти и силовиков о результатах расследования убийства Павла Шеремета и других преступлений, совершенных против журналистов. Такой отчет "будет способствовать росту свободы слова в стране и прозрачности власти", считают в союзе.
НСЖУ упоминает об убийстве Георгия Гонгадзе, Игоря Александрова, Вячеслава Веремия и подчеркивает необходимость расследования убийств журналистов.
"Мы уверены, что расследование совершенных и предотвращения новых преступлений против журналистов будет эффективным, если безнаказанности и умолчанию противопоставить максимальную публичность и прозрачность. Мы уверены, что если журналисты в Украине будут чувствовать себя более защищенными, а нападавшие на них будут чувствовать неотвратимость наказания, уровень свободы слова будет расти, а свободный обмен мнениями и идеями увеличивать прозрачность действий власти и подотчетность политиков избирателям", - сказано в заявлении.
Напомним, журналист интернет-издания "Украинская правда" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. По данным МВД, сработало дистанционно управляемое взрывное устройство мощностью до 600 г в тротиловом эквиваленте.
На итоговой пресс-конференции 2017 года глава Национальной полиции Сергей Князев признал, что в расследовании этого убийства нет никакого прогресса.
Год назад с требованием публичного отчета о расследовании выступил Президент Петр Порошенко, а также представители медийных и правозащитных организаций.
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