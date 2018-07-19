Начальник Балтского отдела полиции получил 10 тыс. взятки за "потерю" протокола об админнарушении

Полковник задержан при получении неправомерной выгоды.

Начальник Балтского отдела полиции получил 10 тыс. взятки за "потерю" протокола об админнарушении

Сотрудники Военной прокуратуры Южного региона, Службы безопасности и департамента внутренней безопасности Национальной полиции поймали на взятке руководителя Балтского отдела полиции.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Одесского главка Нацполиции Дмитрий Головин.

"Благодаря взаимодействию Военной прокуратуры, СБУ и департамента внутренней безопасности НПУ задержан при получении неправомерной выгоды начальник Балтского отдела полиции", - написал он.

Как уточнил "Укринформу" источник в правоохранительных органах, полковника полиции задержали при получении 10,5 тыс. гривен за "потерю протокола об администрировании правонарушений".

Напомним, в мае в Одессе разоблачили группу полицейских, вымогавших деньги у бизнесменов.


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