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Начальник Балтского отдела полиции получил 10 тыс. взятки за "потерю" протокола об админнарушении Полковник задержан при получении неправомерной выгоды. Сотрудники Военной прокуратуры Южного региона, Службы безопасности и департамента внутренней безопасности Национальной полиции поймали на взятке руководителя Балтского отдела полиции. Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Одесского главка Нацполиции Дмитрий Головин. "Благодаря взаимодействию Военной прокуратуры, СБУ и департамента внутренней безопасности НПУ задержан при получении неправомерной выгоды начальник Балтского отдела полиции", - написал он. Как уточнил "Укринформу" источник в правоохранительных органах, полковника полиции задержали при получении 10,5 тыс. гривен за "потерю протокола об администрировании правонарушений". Напомним, в мае в Одессе разоблачили группу полицейских, вымогавших деньги у бизнесменов.

LB.ua

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