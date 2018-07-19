Спутниковые снимки спецслужб США будут предъявлены на суде по MH17 в Гааге, - СМИ

JIT располагает целым набором технических данных и свидетельских показаний, собранных следователями за несколько лет работы.

Об этом пишет Новая газета.

Речь идет об очевидцах трагедии в самом Донбассе, журналистах, работавших на месте трагедии в первые дни, а также участниках структур «ДНР» и «ЛНР», давших свои показания. Помимо этого следствие располагает спутниковыми снимками, предоставленными секретными службами США.

«Дискуссия о существовании этих снимков на протяжении четырех лет активно подогревалась роSSийскими властями, а также прокремлевскими блогерами и ботами. По мнению Москвы, спутниковые данные могли бы стать неопровержимым доказательством, а нежелание предъявлять их общественности говорит не в пользу версии о виновности сепаратистов. По данным «Новой», снимки будут также предъявлены на суде в Гааге», — говорится в статье.


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