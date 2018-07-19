НАПК обвинили в провале работы по выявлению конфликтов интересов

"Единственный выход из ситуации - это перезапуск НАПК".

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) полностью провалило работу по выявлению конфликтов интересов.

Об этом на круглом столе, организованном в рамках информационного партнерства Реанимационного пакета реформ и Института Горшенина, сказала председатель правления "Антикоррупционного штаба" Галина Янченко. Организация, которую она представляет, занимается вопросами е-деклараций и поиском конфликтов интересов.

"То, как НАПК работает с е-декларациями, - это не единственное заваленное направление. Такая же проблема есть и вопросе их работы по конфликту интересов", - утверждает она.

Янченко рассказала, что "Антикоррупционный штаб" в свое время предложил НАПК программное обеспечение для выявления конфликтов интересов у депутатов местных советов (сайт "Скрытые интересы"). "НАПК отказалось пользоваться этой системой. Они сказали, что будут сидеть и ждать обращений", - утверждает антикоррупционер.

Тогда "Антикоррупционный штаб" решил самостоятельно искать конфликты интересов, и без труда обнаружил их.

"В минувшем июне мы направили в НАПК первые обращения по конфликту интересов депутатов местных советов. Это был Тернополь, там депутаты выделяли себе гектары коммунальной земли. Мы полностью задокументировали эти кейсы, отправили НАПК все документы, причем взятые из официальных источников. И как думаете, что произошло? Прошел год - мы получили результаты проверок. НАПК указало, что по закону у них есть три месяца со дня обнаружения и два года со дня совершения конфликта интересов, чтобы привлечь к ответственности. По фактам, которые мы им отправили, прошло два года, поэтому они закрывают производство. То есть они год проверяли полностью задокументированные кейсы с официальными документами из официальных источников и в результате сказали, что они не могут это проверить", - рассказала Янченко.

Антикоррупционер считает, что это свидетельствует о несостоятельности, неэффективности и непрофессиональности руководства НАПК.

"Единственный выход из ситуации - это перезапуск НАПК, увольнение непрофессиональных людей в руководстве и избрание новых членов НАПК. Иначе из года в год мы будем видеть проблемы в е-декларировании, в конфликте интересов, других направлениях НАПК. Будут идти миллионы гривен на содержание этого абсолютно несостоятельного органа", - заявила Янченко.