Простой и две трети зарплаты: особенности работы школ на оккупированных территориях

В случае если на коллектив школы на временно оккупированной территории оказывается давление и их склоняют к сотрудничеству с оккупантами, власти настоятельно рекомендуют не соглашаться на это. И специально для таких случаев областным военным администрациям предоставили полномочия отправлять такие заведения на простой. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает "Укринформ" .

"Мы предоставили право местным органам власти и военным администрациям определять на месте продолжительность учебного года. Поэтому некоторые школы в зоне боевых действий, в оккупации или из-за разрушений завершили учебный год раньше. Некоторые школы на временно оккупированных территориях ушли на простой. Это делается в том случае, если оккупационные власти вынуждают учителей к сотрудничеству, работать по роSSийской программе, – сказал Бабак. – Поэтому если в школе есть проблема с безопасностью или принуждением администрации и педагогов, то военная администрация может принять решение и отправить такую школу на простой".

В таком случае школа прекращает работу в очном режиме. И при этом за всеми работниками сохраняются их должности, а за это им будут платить по меньшей мере две трети заработной платы.

"Пока точно известно, что в некоторых населенных пунктах пытаются перевести школьные программы на роSSийские стандарты, оккупанты приходят к учителям или в администрацию школы и склоняют к сотрудничеству. Но мы очень рекомендуем не идти на такое сотрудничество, потому что это уголовная ответственность. Украина в любом случае деоккупирует и вернет все территории", – заявил Бабак.