Боевики обстреляли поселок Пивденное возле Горловки

С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия.

Боевики обстреляли поселок Пивденное возле Горловки
Фото: ДАН

С начала суток роSSийские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пивденное, на Горловском направлении.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - подчеркнули в штабе.

Напомним, во вторник боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате один военный погиб, еще один получил ранения.

Поселок Пивденное украинские военные освободили от боевиков в мае этого года. Боевую задачу по удержанию населенного пункта выполняло сводное подразделение 24 ОМБр.


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