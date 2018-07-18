Боевики обстреляли поселок Пивденное возле Горловки

С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия.

С начала суток роSSийские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пивденное, на Горловском направлении.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - подчеркнули в штабе.

Напомним, во вторник боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате один военный погиб, еще один получил ранения.

Поселок Пивденное украинские военные освободили от боевиков в мае этого года. Боевую задачу по удержанию населенного пункта выполняло сводное подразделение 24 ОМБр.