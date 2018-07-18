В Одесском медуниверситете пытаются сорвать работу и.о. ректора

Накануне Минздрав уволил ректора Валерия Запорожана, его "сторонники" сегодня устраивают диверсии.

В Одесском национальном медуниверситете сторонники уволенного ректора пытаются сорвать представление временного руководителя вуза Константина Аймедова. Об этом сообщает "Думская".

Сторонники бывшего ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана сегодня утром заблокировали Аймедова и представителя Минздрава, который должен представить и.о. ректора, в ректорате, не дав пройти в зал заседаний. На место была вызвана полиция.

Фото: dumskaya.net Фото: dumskaya.net Фото: dumskaya.net Фото: dumskaya.net Фото: dumskaya.net Фото: dumskaya.net

После разрешения ситуации на линию "102" поступил звонок о минировании главного корпуса университета на Ольгиевской улице. Правоохранители эвакуировали всех из здания.

Внутри ректората, кроме сотрудников университета и представителей МОЗ, присутствуют активисты организации "СтопКор". Они ведут себя довольно агрессивно по отношению к сотрудникам СМИ .

Напомним, приказ об увольнении Запорожана министр здравоохранения Ульяна Супрун подписала вчера. Руководитель, занимавший этот пост с 1994 года, отправлен в отставку за нарушение контракта.

Увольнения Запорожана много лет добивался целый ряд общественных организаций. Активисты обвиняют руководителя в системной коррупции и хищениях бюджетных средств. По фактам злоупотреблений в ОНМУ несколько раз открывались уголовные производства, но ректора к ответственности так и не привлекли.