ФСБ арестовала генерала Следкома РФ, который вел политические дела

В РоSSии задержан бывший начальник московского управления Следственного комитета генерал Александр Дрыманов.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

По словам Полозова, Дрыманов заведовал следствием по делам роSSийского бизнесмена Михаила Ходорковского и украинки Надежды Савченко, а также фабриковал дела против украинцев.

Но взяли его не за фабрикации тех дел, а за взятки от криминальных структур.

По данным роSSийских СМИ, генералу предъявят обвинение по статье, которая наказывается лишением свободы до 15 лет и штрафом в размере до семикратной суммы взятки. Показания против Дрыманова дали его бывшие подчиненные.

В деле Дрыманова есть как минимум два эпизода, утверждает источник росСМИ в правоохранительных органах. В частности, генерал подозревается в получении взятки (по разным данным, от $500 тысяч до $1 млн) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянцу) – помощнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

По делу о взятках в СКР уже осужден на 13 лет колонии бывший глава управления собственной безопасности полковник Михаил Максименко. В марте генерал Дрыманов выступал на этом процессе в качестве свидетеля.

Источник: Лига


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