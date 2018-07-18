В полиции отреагировали на действия блогеров, которые проникли на танковый склад

Национальная полиция Харьковской области открыла производство относительно видео, на котором блогеры беспрепятственно ходят якобы по территории танкового склада.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«Следователь… внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.162… Уголовного кодекса Украины и начал досудебное расследование», – говорится в сообщении.

Статья 162 – это незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска. Ее санкция предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

«Неустановленные лица незаконно проникли на территорию одного из харьковских предприятий, где осуществляли несанкционированную видеосъемку, которая в дальнейшем была размещена в социальных сетях», – отмечают в ведомстве.

Правоохранители отмечают, что устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к ней.

В пресс-службе местной полиции «Украинской правде» сказали, что пока не могут сообщить, где именно было снято видео, потому что это устанавливают следователи.

В то же время, в Минобороны подчеркнули, что «ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины».