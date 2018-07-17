В Беларуси журналисту, который работал в Украине, присудили 4 года ограничения свободы

После оглашения приговора суд освободил Галко из-под стражи.

Суд в Беларуси огласил приговор журналисту и блогеру Дмитрию Галко, белорусском гражданину, который в последнее время жил и работал в Украине, освещал события в зоне боевых действий на Донбассе.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 4 года, передает Радио Свобода.

Учитывая то, что он отбыл полгода в СИЗО , Галко должен отбыть в исправительном учреждении открытого типа еще 3,5 года.

После оглашения приговора суд освободил Галко из-под стражи.

Ограничение свободы - вид наказания, во время которого осужденные находятся под охраной в общежитиях, но могут выходить за их пределы днем для работы. Они также могут иметь свидания с родными.

Прокуратура просила суд приговорить Галко к трем годам заключения.

Галко обвиняют в насилии в отношении работника белорусской милиции. Задержали журналиста в апреле, когда он вернулся в Беларусь из Украины, где жил в течение нескольких месяцев.

Следователи заявляют, что у Галко был конфликт с работником милиции, в результате чего у последнего разбился телефон. Журналист обвинения отвергает.

Дмитрию Галко 38 лет, он работал во многих независимых белорусских СМИ . Среди последних мест его работы в Беларуси был основанный Павлом Шереметом оппозиционный сайт "Белорусский партизан", который в прошлом году заблокирован в Беларуси.