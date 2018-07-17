В Беларуси журналисту, который работал в Украине, присудили 4 года ограничения свободы
После оглашения приговора суд освободил Галко из-под стражи.
Суд в Беларуси огласил приговор журналисту и блогеру Дмитрию Галко, белорусском гражданину, который в последнее время жил и работал в Украине, освещал события в зоне боевых действий на Донбассе.
Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 4 года, передает Радио Свобода.
Учитывая то, что он отбыл полгода в СИЗО, Галко должен отбыть в исправительном учреждении открытого типа еще 3,5 года.
После оглашения приговора суд освободил Галко из-под стражи.
Ограничение свободы - вид наказания, во время которого осужденные находятся под охраной в общежитиях, но могут выходить за их пределы днем для работы. Они также могут иметь свидания с родными.
Прокуратура просила суд приговорить Галко к трем годам заключения.
Галко обвиняют в насилии в отношении работника белорусской милиции. Задержали журналиста в апреле, когда он вернулся в Беларусь из Украины, где жил в течение нескольких месяцев.
Следователи заявляют, что у Галко был конфликт с работником милиции, в результате чего у последнего разбился телефон. Журналист обвинения отвергает.
Дмитрию Галко 38 лет, он работал во многих независимых белорусских СМИ. Среди последних мест его работы в Беларуси был основанный Павлом Шереметом оппозиционный сайт "Белорусский партизан", который в прошлом году заблокирован в Беларуси.
Дмитрий Галко также был внештатным автором нескольких украинских СМИ, в частности англоязычного издания Kyiv Post. С 2014 года Галко совершил много командировок на Донбасс, писал о вооруженном конфликте на востоке Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
17.07.2018 19:37