СБУ заблокировала незаконный сбыт оружия из зоны ООС в Днепропетровской области

Житель Никополя реставрировал оружие для дальнейшей продажи.

Сотрудники Службы безопасности заблокировали незаконный сбыт оружия и боеприпасов в Днепропетровской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Правоохранители установили, что житель Никополя скупал оружие, в частности незаконно вывезенное из зоны проведения Операции объединенных сил на Донбассе, реставрировал его с целью дальнейшей продажи.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли автомат Калашникова с глушителем, охотничье ружье DARCE TOURS, три пистолета, более 900 патронов и восемь магазинов для различных видов оружия.

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос о квалификации действий задержанного по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua