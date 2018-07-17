СБУ заблокировала незаконный сбыт оружия из зоны ООС в Днепропетровской области
Житель Никополя реставрировал оружие для дальнейшей продажи.
Сотрудники Службы безопасности заблокировали незаконный сбыт оружия и боеприпасов в Днепропетровской области.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Правоохранители установили, что житель Никополя скупал оружие, в частности незаконно вывезенное из зоны проведения Операции объединенных сил на Донбассе, реставрировал его с целью дальнейшей продажи.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли автомат Калашникова с глушителем, охотничье ружье DARCE TOURS, три пистолета, более 900 патронов и восемь магазинов для различных видов оружия.
Решается вопрос о квалификации действий задержанного по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее СБУ задержала жителей Киева и области за торговлю оружием в Харькове.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
17.07.2018 16:22
17.07.2018 16:22