СБУ заблокировала незаконный сбыт оружия из зоны ООС в Днепропетровской области

Житель Никополя реставрировал оружие для дальнейшей продажи.

СБУ заблокировала незаконный сбыт оружия из зоны ООС в Днепропетровской области
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности заблокировали незаконный сбыт оружия и боеприпасов в Днепропетровской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что житель Никополя скупал оружие, в частности незаконно вывезенное из зоны проведения Операции объединенных сил на Донбассе, реставрировал его с целью дальнейшей продажи.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли автомат Калашникова с глушителем, охотничье ружье DARCE TOURS, три пистолета, более 900 патронов и восемь магазинов для различных видов оружия.

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос о квалификации действий задержанного по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее СБУ задержала жителей Киева и области за торговлю оружием в Харькове.


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