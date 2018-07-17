США предложили Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо роSSийских С-400

РоSSийские ЗРК не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

США предложили Турции ?зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо роSSийских С-400
Зенитно-ракетные комплексы Patriot
Фото: http://www.pcavia.ru

Государственный департамент США ведет переговоры с Турцией относительно продажи зенитно-ракетных комплексов Patriot вместо роSSийских С-400.

Об этом сообщает Reuters.

"В понедельник Госдепартамент сообщил, что ведет переговоры с союзником НАТО, Турцией, относительно вероятной продажи зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы предотвратить покупку роSSийских ЗРК С-400", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские чиновники пытаются донести до турецких коллег информацию о возможностях Patriot.

США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что роSSийские ЗРК не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, и что приобретение роSSийских комплексов может негативно повлиять на покупку Турцией истребителей типа Lockheed Martin F-35.

Отмечается, что страна уже дважды игнорировала американские комплексы - сначала Турция предоставляла преимущество ЗРК из Китая, а в 2017 году - сконцентрировала свое внимание на роSSийских С-400.

Напомним, в декабре прошлого года замминистра обороны Турции заявил, что первые поставки ракетной системы планируются на первый квартал 2020 года. Эта сделка вызвала беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предостерег Турцию относительно приобретения роSSийской ракетной системы "земля-воздух". Он напомнил, что Анкара может столкнуться с санкциями в случае покупки С-400.

В апреле министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция купит С-400, несмотря на угрозу американских санкций.


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