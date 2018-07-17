В Беларуси журналисту, который работал в Украине, грозит 3 года заключения

Галко обвиняется в насилии в отношении работника белорусской милиции.

Прокуратура Беларуси просит суд приговорить к трем годам заключения журналиста и блогера Дмитрия Галко, белорусского гражданина, который в последнее время жил и работал в Украине, освещал события в зоне боевых действий на Донбассе.

Радио Свобода сообщает, что Галко обвиняется в насилии в отношении работника белорусской милиции. Суд по его делу начался 10 июля в Минске.

Задержали журналиста в апреле, когда он вернулся в Беларусь из Украины, где жил в течение нескольких месяцев.

Следователи заявляют, что у Галко был конфликт с работником милиции, в результате чего у последнего разбился телефон. Журналист обвинения отвергает.

Дмитрию Галко 38 лет, он работал во многих независимых белорусских СМИ . Среди последних мест его работы в Беларуси был основанный Павлом Шереметом оппозиционный сайт "Белорусский партизан", который в прошлом году заблокирован в Беларуси.