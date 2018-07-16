Оболонский суд начал допрос бывшего начальника охраны Януковича

Константин Кобзарь "постоянно получал информацию об угрозе жизни президента".

Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего начальника службы безопасности экс-президента Виктора Януковича Константина Кобзаря как свидетеля по делу о государственной измене. Допрос проходит по видеосвязи из аннексированного Россией Крыма.

Кобзарь заявил, что находился с Януковичем в служебных отношениях. Он отметил, что во время Евромайдана постоянно получал информацию об угрозах жизни Януковичу.

"Угроза жизни Президента Януковича постоянно нарастала... поступала оперативная информация о минировании трассы по маршруту проезда, были попытки блокировки выезда из резиденции и въезда в Администрацию Президента, блокировались дороги", - рассказал Кобзарь.

Он также сказал, что 19 февраля 2014 года Янукович с удивлением воспринял информацию о стрельбе в центре Киева и опасался прибытия к Администрации Президента большого количества митингующих.

Напомним, суд пытался перейти к дебатам по делу еще 3 мая, однако вернулся к допросам свидетелей по ходатайству защиты. Ожидается, что рассмотрение дела завершится в начале августа.