Кличко пойдет на выборы мэра Киева в 2020 году
"Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас я могу сказать, что буду баллотироваться"
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет снова баллотироваться на выборы мэра в 2020 году.
"Я на этой должности нахожусь четыре года. Сделано уже много, а главное - толчок. Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас я могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца", - сказал Кличко в интервью "Новому времени".
Напомним, что Кличко занимает должность мэра Киева с лета 2014 года. Тогда он победил на внеочередных выборах с результатом 56,7% голосов. Второй была Леся Оробец.
Через год на очередных выборах он набрал 66,49% голосов. Ставший вторым Борислав Береза набрал в два раза меньше.
Выборы мэра Киева и других больших городов Украины происходят в два тура.
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