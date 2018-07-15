На парковке возле здания министерства в Кабуле произошел теракт

Сообщается о не менее шести погибших.

На парковке возле здания министерства в Кабуле произошел теракт
Фото: tolonews.com

В Афганистане террорист-смертник подорвал взрывчатку возле ворот министерства по восстановлению и развитию сельских районов в Кабуле.

Об этом сообщил канал TOLO News.

По официальным данным, погибли минимум шесть человек, еще шестеро ранены.

Взрыв произошел в 16:30 по местному времени (15:00 по Киеву) в районе Даруламан.

Официальный представитель министерства Фаридун Азханд сообщил, что в это время сотрудники как раз выходили из здания.

Это вторая атака на министерство за немного более чем месяц. 11 июня в Кабуле возле этого же министерства подорвался смертник, в результате чего погибли не менее 12 человек.

Напомним, 17 июня в Афганистане в результате взрыва автомобиля погибли не менее 36 человек, еще 65 были ранены.


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