На парковке возле здания министерства в Кабуле произошел теракт
Сообщается о не менее шести погибших.
В Афганистане террорист-смертник подорвал взрывчатку возле ворот министерства по восстановлению и развитию сельских районов в Кабуле.
Об этом сообщил канал TOLO News.
По официальным данным, погибли минимум шесть человек, еще шестеро ранены.
Взрыв произошел в 16:30 по местному времени (15:00 по Киеву) в районе Даруламан.
Официальный представитель министерства Фаридун Азханд сообщил, что в это время сотрудники как раз выходили из здания.
Это вторая атака на министерство за немного более чем месяц. 11 июня в Кабуле возле этого же министерства подорвался смертник, в результате чего погибли не менее 12 человек.
Напомним, 17 июня в Афганистане в результате взрыва автомобиля погибли не менее 36 человек, еще 65 были ранены.
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