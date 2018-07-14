РоSSийский бизнесмен, осужденный по одному делу с Навальным, умер в Москве

Ему было 43 года.

В Москве 13 июля умер бизнесмен Петр Офицеров, который был осужден вместе с оппозиционером Алексеем Навальным по так называемому "делу Кировлеса".

О смерти Офицерова в своем твиттере сообщила журналистка Евгения Альбац.

В конце прошлой недели Офицеров попал в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Издание МК со ссылкой на медиков утверждало, что 43-летний Офицеров мог получить травмы во время припадка эпилепсии.

Альбац в комментарии РБК сказала, что возможной причиной его смерти стал инсульт.

Петр Офицеров в 2009 году был основателем "Вятской лесной компании". Вместе с оппозиционным политиком Алексеем Навальным он проходил по "делу Кировлеса".

В 2013 году во время первого судебного рассмотрения Навального и Офицерова признали виновными в хищении имущества государственного предприятия "Кировлес" и приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позже реальное наказание обоим заменили на условное.

В 2016 году Верховный суд РоSSии с учетом позиции ЕСПЧ отменил решение по делу и отправил его на новое рассмотрение. В 2017 году Навальному и Офицерову повторно вынесли обвинительный приговор и назначали условные сроки.

Навальный прокомментировал смерть Офицерова на своем сайте, назвав его честным и алмазно твердым человеком.