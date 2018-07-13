МИД фюрера РФ назвал учения "Си-Бриз-2018" в Черном море "попыткой спровоцировать напряженность"

Учения этой серии проводятся ежегодно, с 1997 года.

МИД РФ назвал учения "Си-Бриз-2018" в Черном море "попыткой спровоцировать напряженность"
Фото: Министерство обороны

Министерство иностранных дел РоSSии назвало украинско-американские учения "Си-Бриз-2018", которые стартовали 9 июля в Одессе, "попыткой спровоцировать напряженность".

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Обратили внимание на информацию о начале ежегодных командно-штабных учений «Си Бриз», в которых примут участие свыше 3 тыс. военнослужащих из Украины и стран НАТО, десятки морских судов и летательных аппаратов, порядка 200 единиц бронетанковой техники. Значительную часть военнослужащих (1,5 тыс.) направили США, которые, помимо этого, будут осуществлять и общую координацию учениями, основной целью которых заявлена отработка проведения операции «по обеспечению безопасности в кризисном районе» по стандартам НАТО", - говорится в заявлении.

В роSSийском МИДе рассматривают учения как "попытку спровоцировать напряженность" на юго-востоке Украины и на Черном море.

"Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом. Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные «игры с огнем», и постоянно обвиняют РоSSию в том, что она угрожает региональной стабильности", - заявили в ведомстве.

"Попытки в этих условиях «поиграть мускулами» вряд ли будут способствовать стабилизации обстановки в этом регионе", - добавили в МИД РФ.

Напомним, 9 июля в Одессе стартовали ежегодные украинско-американские учения "Си Бриз-2018", которые пройдут в Одесской и Николаевской областях, а также на полигонах северо-западной части Черного моря. В морской части учений примут участие 30 кораблей и катеров, включая турецкую подлодку; в воздушной - более 20 летательных аппаратов. Тема учений - "Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе".

Учения серии"Си Бриз" проводятся ежегодно, с 1997 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности ВМС ВСУ на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран. В 2016 году один из этапов "Си Бриз" впервые прошел на Дунае.

В 2017 году учения продлились с 10 по 22 июля. В них приняли участие представители 16 стран. Были задействованы почти 3500 военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники. После учений США передали Украине патрульные катера Islands.


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