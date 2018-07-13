За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих

Боевики 24 раза нарушили режим тишины.

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, причем дважды - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

На Луганском и Горловском направлениях было тихо. На Попаснянском и Светлодарском - боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Троицкого и Новолуганского.

На Донецком направлении зафиксировано восемь обстрелов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Березового, Авдеевки и Опытного.

На Мариупольском направлении снова было "горячо". РоSSийские наемники 14 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Пищевика. Кроме того, террористы впервые за шесть дней использовали запрещенные Минскими договоренностям 82-мм минометы и выпустил по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин.

В результате активных боевых действий трое военнослужащих были ранены.

С начала течение текущих суток боевики дважды нарушили перемирие - на Донецком и Мариупольском направлениях. По данным разведки, двое боевиков уничтожены и трое ранены.