За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих
Боевики 24 раза нарушили режим тишины.
За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, причем дважды - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.
На Луганском и Горловском направлениях было тихо. На Попаснянском и Светлодарском - боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Троицкого и Новолуганского.
На Донецком направлении зафиксировано восемь обстрелов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Березового, Авдеевки и Опытного.
На Мариупольском направлении снова было "горячо". РоSSийские наемники 14 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Пищевика. Кроме того, террористы впервые за шесть дней использовали запрещенные Минскими договоренностям 82-мм минометы и выпустил по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин.
В результате активных боевых действий трое военнослужащих были ранены.
С начала течение текущих суток боевики дважды нарушили перемирие - на Донецком и Мариупольском направлениях. По данным разведки, двое боевиков уничтожены и трое ранены.
Напомним, ранее на заседании трехсторонней контактной группы в Минске наблюдатели ОБСЕ констатировали существенное сокращение перестрелок с начала "хлебного перемирия".
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