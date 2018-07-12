Порошенко призвал Дуду внести изменения в закон об Институте нацпамяти

Президенты Украины и Польши обсудили ряд актуальных вопросов.

Порошенко призвал Дуду внести изменения в закон об Институте нацпамяти
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой в рамках рабочего визита в Брюссель.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня. В частности, обсуждались вопросы продолжения диалога в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти украинского и польского народов на территории двух стран.

Порошенко призвал Дуду внести изменения в закон об Институте национальной памяти Польши в части, касающейся интересов Украины.

Также стороны положительно оценили решение Совета ЕС о продлении санкций против РоSSии еще на полгода.

Порошенко поблагодарил Польшу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Также президенты скоординировали действия по противодействию роSSийской агрессии в контексте членства Польши в Совете безопасности ООН.

Порошенко и Дуда согласились с важностью дальнейшей мобилизации усилий для противодействия строительству "Северного потока-2".

Напомним, в ночь на 1 февраля сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за заявления относительно вины поляков или польского государства в Холокосте, а также за выражение "польские лагеря смерти". В законе говорится также о наказании за "преступления украинских националистов".

ОБСЕ призвала президента Дуду ветировать этот закон. Против данного закона также выступила польская интеллигенция. Порошенко тогда заявлял, что закон о запрете "бандеровской идеологии" не соответствующим принципам партнерства.

27 июня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об институте нацпамяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений нацистов, однако не стал изымать нормы о "преступлениях украинских националистов" и уголовную ответственность за них.

Киев заявил, что изменения скандального закона не удовлетворили ожиданий украинской стороны.


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