Первая партия роSSийских С-400 поступит в Турцию в 2019 году, - Чавушоглу
РоSSийские зенитные ракетные системы С-400 начнут поставлять в Турцию к концу 2019 года, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Первые комплекты будут доставлены до конца следующего года», — приводит издание «Йени шафак» слова министра, прибывшего на саммит НАТО в Брюсселе.
М.Чавушоглу также упомянул то, что США и ряд других членов НАТО высказывались против приобретения Турцией у РоSSии С-400, и подчеркнул, что подобным претензиям нужно положить конец.
Тем не менее министр отметил, что в Анкаре приняли во внимание беспокойство союзников по НАТО относительно технических вопросов, к примеру, связанных с совместимостью С-400 с другими боевыми системами альянса.
«Когда мы заключали сделку, мы уже формулировали наши условия, касающихся данных вопросов», — отметил министр.
Кроме этого, он опроверг мнение, будто Турция отдаляется от НАТО.
В минувшее воскресенье постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила телеканалу «Фокс ньюс», что американские власти работают по всем направлениям с целью добиться от Турции отказа от приобретения у РоSSии С-400 (разработки и производства концерна ВКО «Алмаз-Антей»).
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