Омелян: РФ пытается разрушить экономику двух морских портов - Бердянска и Мариуполя

С конца апреля роSSийские пограничники задержали почти 100 украинских судов в Азовском море.

Омелян: РФ пытается разрушить экономику двух морских портов - Бердянска и Мариуполя
Фото: Макс Требухов

РоSSийская Федерация поводит умышленную политику, которая направлена на то, чтобы заблокировать вход в Азовское море и фактически разрушить экономику двух морских портов - Бердянска и Мариуполя.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Радио Свобода.

"На самом деле, у нас есть почти 100 уже задержаний с конца апреля этого года. Мы видим, что это умышленная политика РоSSийской Федерации, которая направлена на то, чтобы заблокировать вход в Азовское море. Фактически разрушить экономику двух морских портов - Бердянска и Мариуполя. И, безусловно, вызвать утечку какой-то эскалации нестабильности региона, люди будут понимать, что они потеряли рабочие места, нет зарплаты, нет традиционного бизнеса и это будет играть на руку исключительно Кремлю", - сказал министр.

По его словам, Украина будет внедрять соответствующие санкции. Поэтому, добавил Омелян, он поднял этот вопрос на заседании правительства 11 июля.

"Я надеюсь, что ситуация в Азовском море, пересечение Керченского пролива, Керченский мост будет предметом рассмотрения по меньшей мере СНБО, и мы должны выступить с единой позицией по зеркальным действиям в отношении РоSSийской Федерации", - отметил Омелян.

По мнению министра, зеркальные действия могут заключаться в наложении санкций на черноморские, прежде всего, порты РоSSии как со стороны Украины, так и со стороны других государств, "которые до сих пор почему-то поддерживают торговые отношения с Россией".

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов опасается провокаций в Азовском море со стороны РоSSии.

В Госпогранслужбе считают, что РоSSия в Азовском море действует с позиции психологического давления.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
ОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузовОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузов
Блок рекламы


Похожие новости
На блокпосту близ Мариуполя пособника боевиков сняли с рейсового автобусаНа блокпосту близ Мариуполя пособника боевиков сняли с рейсового автобуса
РоSSия пытается дестабилизировать НАТО - СШАРоSSия пытается дестабилизировать НАТО - США
Суд по делу экс-беркутовцев согласился на экспертизу двух видеоСуд по делу экс-беркутовцев согласился на экспертизу двух видео
Омелян заявил, что кризис с авиаперевозками туристов преодоленОмелян заявил, что кризис с авиаперевозками туристов преодолен
Полторак назначил двух заместителей командующего ВМСУПолторак назначил двух заместителей командующего ВМСУ
Бюро ПАСЕ пытается ускорить возвращение роSSийской делегацииБюро ПАСЕ пытается ускорить возвращение роSSийской делегации
Омелян требует уволить руководство тернопольской дорожной службы за обход ProZorroОмелян требует уволить руководство тернопольской дорожной службы за обход ProZorro
В Раде одобрили переименование двух областейВ Раде одобрили переименование двух областей
Экс-секретаря поссовета Затоки задержали после двух лет в бегахЭкс-секретаря поссовета Затоки задержали после двух лет в бегах
Двух прокуроров поймали на взятке $20 тысячДвух прокуроров поймали на взятке $20 тысяч
Последние новости
Подгружаем последние новости