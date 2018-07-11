Омелян: РФ пытается разрушить экономику двух морских портов - Бердянска и Мариуполя

С конца апреля роSSийские пограничники задержали почти 100 украинских судов в Азовском море.

РоSSийская Федерация поводит умышленную политику, которая направлена на то, чтобы заблокировать вход в Азовское море и фактически разрушить экономику двух морских портов - Бердянска и Мариуполя.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Радио Свобода.

"На самом деле, у нас есть почти 100 уже задержаний с конца апреля этого года. Мы видим, что это умышленная политика РоSSийской Федерации, которая направлена на то, чтобы заблокировать вход в Азовское море. Фактически разрушить экономику двух морских портов - Бердянска и Мариуполя. И, безусловно, вызвать утечку какой-то эскалации нестабильности региона, люди будут понимать, что они потеряли рабочие места, нет зарплаты, нет традиционного бизнеса и это будет играть на руку исключительно Кремлю", - сказал министр.

По его словам, Украина будет внедрять соответствующие санкции. Поэтому, добавил Омелян, он поднял этот вопрос на заседании правительства 11 июля.

"Я надеюсь, что ситуация в Азовском море, пересечение Керченского пролива, Керченский мост будет предметом рассмотрения по меньшей мере СНБО, и мы должны выступить с единой позицией по зеркальным действиям в отношении РоSSийской Федерации", - отметил Омелян.

По мнению министра, зеркальные действия могут заключаться в наложении санкций на черноморские, прежде всего, порты РоSSии как со стороны Украины, так и со стороны других государств, "которые до сих пор почему-то поддерживают торговые отношения с Россией ".

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов опасается провокаций в Азовском море со стороны РоSSии.

В Госпогранслужбе считают, что РоSSия в Азовском море действует с позиции психологического давления.