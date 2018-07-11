Луценко ликвидировал департамент спецрасследований и вывел за штат Горбатюка
Генеральный прокурор Юрий Луценко ликвидировал департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают
Указанные изменения имеют целью разграничение структурных подразделений, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство досудебным расследованием в Генпрокуратуре.
«Так, приказом генерального прокурора Украины ликвидированы 4 самостоятельные структурные подразделения Генеральной прокуратуры, а именно: департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики; департамент специальных расследований; Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями; и Управление процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями», — сказано в нем.
В то же время в структуре Генпрокуратуры образовано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью и одноименное управление в составе бывшего департамента специальных расследований.
А отдел процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления специальных расследований включен в качестве отдельного подразделения в департамент процессуального руководства по уголовным производствам, подследственных Государственному бюро расследований.
Кроме того, на базе 2 самостоятельных ликвидированных структурных подразделений создано 2 новых управления в составе Главного следственного управления Генпрокуратуры: Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики и Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.
Также Генеральная прокуратура вывела за штат бывшего начальника департамента спецрасследований Сергея Горбатюка, о чем он сообщил Українським Новинам.
«Я вне штата. То есть я в ГПУ, но должности «начальник департамента спецрасследований» больше нет», — сообщил он.
Горбатюк отметил, что планирует обжаловать действия генпрокурора Юрия Луценко по ликвидации департамента.
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Политика
11.07.2018 23:40