Луценко ликвидировал департамент спецрасследований и вывел за штат Горбатюка

Сергей Горбатюк

Генеральный прокурор Юрий Луценко ликвидировал департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини. Согласно сообщению, в среду Луценко подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании Генпрокуратуры.

Указанные изменения имеют целью разграничение структурных подразделений, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство досудебным расследованием в Генпрокуратуре.

«Так, приказом генерального прокурора Украины ликвидированы 4 самостоятельные структурные подразделения Генеральной прокуратуры, а именно: департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики; департамент специальных расследований; Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями; и Управление процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями», — сказано в нем.

В то же время в структуре Генпрокуратуры образовано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью и одноименное управление в составе бывшего департамента специальных расследований.

А отдел процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления специальных расследований включен в качестве отдельного подразделения в департамент процессуального руководства по уголовным производствам, подследственных Государственному бюро расследований.

Кроме того, на базе 2 самостоятельных ликвидированных структурных подразделений создано 2 новых управления в составе Главного следственного управления Генпрокуратуры: Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики и Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Также Генеральная прокуратура вывела за штат бывшего начальника департамента спецрасследований Сергея Горбатюка, о чем он сообщил Українським Новинам.

«Я вне штата. То есть я в ГПУ, но должности «начальник департамента спецрасследований» больше нет», — сообщил он.

Горбатюк отметил, что планирует обжаловать действия генпрокурора Юрия Луценко по ликвидации департамента.


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