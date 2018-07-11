Клюев выиграл суд об отмене санкций ЕС, но остался в санкционном списке

Санкции 2018-2019 годов были продлены в марте и до сих пор не оспариваются.

Клюев выиграл суд об отмене санкций ЕС, но остался в санкционном списке
Фото: zn.ua

Суд Европейского Союза аннулировал санкции в отношении бывшего секретаря СНБО времен президентства Виктора Януковича Андрея Клюева.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Андрей Клюев сегодня выиграл дело в общем суде ЕС, чтобы санкции на 2017-2018 годы были аннулированы, но остается в списке санкций ЕС, поскольку меры 2018-2019 годов были продлены в марте и до сих пор не оспариваются", - написал он в в Твиттере.

5 марта 2014 года Европейский Союз ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высших чиновников Украины. Впоследствии санкции ежегодно продлеваются, хотя изначально обсуждался вопрос возможной их отмены в связи с отсутствием уголовных дел против некоторых из этих лиц в Украине.

5 марта 2018 года Совет Европейского Союза продлил на год - до 6 марта 2019 года решение о заморозке счетов 13 лиц, определенных как виновные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины.

В санкционный список вместе сЯнуковичем находятся экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава АП Андрей Клюев и другие.


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