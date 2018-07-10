Суд приговорил майора запаса ВСУ к 14 годам тюрьмы за шпионаж

Военнослужащего завербовали спецслужбы РФ в 2014 году.

Суд приговорил майора запаса ВСУ к 14 годам тюрьмы за шпионаж
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Суд приговорил военного чиновника Вооруженных сил Украины к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу РоSSии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины установила, что бывший заместитель военного комиссара, майор запаса ВСУ работал на спецслужбы РоSSийской Федерации. В 2014 году он был завербован кадровым сотрудником роSSийской военной разведки, получил задание вернуться в Украину для вербовки военнослужащих.

"Он должен был организовать сбор и передачу роSSийской военной разведке сведений о проведении мобилизации сил АТО в Донецкой области, перечень, структуры и дислокации подразделений Вооруженных cил Украины, которые выполняют задачи в районе Мариуполя, состояние боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования "Запад", содержащие государственную тайну", - сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали в октябре 2016 года в поселке Гоща в Ровенской области во время попытки получить от украинского военнослужащего за деньги секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК "Запад".

Приговор вступил в силу.

Напомним, в пятницу, 6 июля, на Ровенском полигоне, находящемся в ведении командования "Запад" в результате взрыва миномета погибли четверо военнослужащих.


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