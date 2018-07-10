ЕС прямо назвал войну в Украине агрессией и нападением армии РФ

Евросоюз ЕС

Евросоюз дал согласие на жесткие формулировки по отношению к роSSийской агрессии против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС, текст которого имеется в распоряжении «Европейской правды«.

В документе, который был обнародован за подписью президентов Украины, Еврокомиссии и Европейского совета, приводится четкое определение действий РоSSии против Украины. При этом лидеры ЕС согласились, что нападение РФ на Украину началось еще в феврале 2014 года, то есть с начала вооруженной аннексии Крыма.

«Мы вновь решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии со стороны Вооруженных сил РоSSии, которая продолжается с февраля 2014 года», — говорится в документе (английская версия звучит как «acts of aggression by the Russian armed forces since February 2014»).

В ЕС в очередной раз подтвердили политику непризнания незаконной аннексии. Отдельным пунктом представители Евросоюза выделили осуждение строительства Крымского моста без необходимых консультаций с Украиной.

«Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя РоSSийской Федерацией, проведение выборов на незаконно аннексированном полуострове и ухудшение положения с правами человека на этой территории. Мы также осуждаем строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, дальнейшую милитаризацию полуострова, Черного и Азовского морей», — говорится в документе.

Необходимо отметить, что текст этого заявления перед обнародованием был одобрен всеми 28 странами-членами ЕС.


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