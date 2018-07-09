ЕС позитивно оценил прогресс в реформах Украины

Туск заявил, что "антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом".

ЕС позитивно оценил прогресс в реформах Украины
Фото: president.gov.ua

Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз позитивно оценивает прогресс в реформах Украины.

Об этом он сказал на брифинге по итогам 20-го саммита Украина - ЕС, который состоялся в понедельник в Брюсселе.

"Европейский Союз признает серьезное продвижение, которое Украине осуществила во внедрении реформ. В прошлом году украинская власть инициировала ряд реформ, в частности реформу пенсионной сферы и здравоохранении, которые будут сложными в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе сделают Украину сильнее", - сказал Туск.

Глава Евросовета также отметил принятие закона, который позволит создать в Украине антикоррупционный суд. "Мы приветствуем недавний закон о создании Высшего антикоррупционного суда и ждем на принятие поправок, которые необходимы для надлежащей работы суда. Антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом повестки дня Украины", - заявил Туск.

Напомним, в конце июня в Копенгагене состоялась вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине.


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