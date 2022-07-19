Ердоган про переговори з Путіним щодо зерна: результат позитивно вплине на весь світ

Ердоган та Путін зустрілися вперше з моменту вторгнення російських військ до України, інформує ZN.ua.

Ердоган про переговори з Путіним щодо зерна: результат позитивно вплине на весь світ
© Anadolu

Президент Росії Владімір Путін заявив у вівторок, що не всі питання, пов'язані з експортом українського зерна із портів Чорного моря, вирішено.

Про це Путін заявив на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом в іранській столиці Тегерані, повідомляє AlArabiya з посиланням на ТАРС.

Путін подякував Ердогану за його посередницькі зусилля та надання турецького майданчика для переговорів щодо проблем продовольчої безпеки та питання експорту зерна через чорноморські порти.

«За вашим посередництвом ми просунулися вперед. Щоправда, ще не всі питання вирішено, але те, що є рух, вже добре», - сказав Путін.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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