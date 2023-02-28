Орбан позитивно оцінив "мирний план" Китаю

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час дискусії у парламенті схвально висловився щодо "мирного плану "запропонованого Китаєм. Про це повідомляє видання Telex.

Орбан вкотре повторив трансльовану позицію, що бойові дії можуть бути завершені лише перемир’ям; Угорщина постійно закликає до миру і вважає, що саме за це виступає більшість у світі.

"Ми також вважаємо "мирний план" Китаю важливим і підтримуємо його", – зазначив очільник угорського уряду.

Прем’єр додав, що "багато хто" хоче втягнути Угорщину у війну та змусити її постачати Україні зброю, й закликав депутатів не піддаватись на ці "провокації".

Водночас Лідер опозиційної "Демократичної коаліції" Угорщини, колишній прем’єр Ференц Дюрчань у відповідь розкритикував позицію Орбана, поставивши риторичне питання: "Чи може бути, що угорський прем’єр є агентом РФ ?"

"Ви, по суті, підтримуєте мир убивці. Ви направду хочете, аби Україна здалась. Ганебне мислення і ганебна поведінка", – додав він.