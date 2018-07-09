Минобразования считает неправомерной ликвидацию начальной школы в Каменце-Подольском

В ведомстве надеются, что депутаты Хмельницкого облсовета передумают.

Минобразования считает неправомерной ликвидацию начальной школы в Каменце-Подольском
Каменец-Подольская специализированная школа-интернат 'Славутинка'

Министерство образования и науки прокомментировало ситуацию, которая сложилась в Каменец-Подольском. Напомним, 14 Хмельницкий облсовет закрыл начальные классы при Каменец-Подольской специализированной школе-интернате “Славутинка”, где учится 210 детей.

"Украинское законодательство действительно относит к компетенции местных советов ликвидацию учебных заведений или отдельных классов. И отменить такое решение можно только через суд, никакие органы управления таких полномочий не имеют, - сказал в телефонном комментарии LB.ua руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного управления образованием МОН Владимир Бужинский. - То есть, дать правовую оценку тому, что случилось, может только суд. Но объективно можно сказать, что такое решение облсовета нарушает ст.13 Закона про образование и ст.21 Закона про общее среднее образование, которые, в частности, определяют доступность начального образования. Лишить школы детей уже после того, как они были в неё зачислены, это означает препятствовать их доступу у образованию".

По словам Бужинского, теперь может возникнуть правовая коллизия:"Фактически, после такого решения школа должна отчислить учеников, но юридических основания для отчисления нет. Потому что нет такого основания для отчисления, как ликвидация классов основателем заведения. А перевод в другое учебное заведение возможен только с согласия родителей. Если родители не дают согласие - юридически провести перевод невозможно. И каждый такой случай родители смогут оспорить в суде. Безусловно, принятое депутатами облсовета решение было не взвешенным и не обоснованным".

Бужинский выразил надежду, что депутаты исправят свою ошибку на внеочередной сессии, которая назначена на 14 июля.

Как ранее писал LB.ua, 14 июня во время переименования школы-интерната в лицей депутаты Хмельницкого облсовета приняли решение про смену названия и типа Каменец-Подольской специализированной школы-интерната І-ІІІ ступеней на Каменец-Подольський лицей ІІ-ІІІ ступеней. Это случилось уже после того, как школа набрала два новых первых класса - 1 июня на обучение было зачислено 60 первоклассников. Всего же в этой начальной школе обучается 210 детей.


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